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أي لقاحات كورونا أفضل؟ الصحة توضح  

أي لقاحات كورونا أفضل؟ الصحة توضح  
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تواصل- فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تقارب لقاحات كورونا من حيث الفاعلية، والحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وأوضحت وزارة الصحة، عبر حسابها “الصحة 937″، أن الدراسات والتجارب العلمية أثبتت تقارب اللقاحين من حيث الفاعلية والحماية من الفيروس وكل التطعيمات تم اعتمادها من قبل الجهات المعنية وعلى الجميع المبادرة بأخذ اللقاح أيا كان حسب المتوفر في المراكز.

واليوم، كشفت وزارة الصحة عن تسجيل (902) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، كما أعلنت عن تعافي (469) حالة، كما تم تسجيل (9) وفيات جديدة.

 

 

 

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