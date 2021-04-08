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نبأ سار من «أبل» لمستخدمي تطبيقها للبحث عن الأشياء المفقودة  

نبأ سار من «أبل» لمستخدمي تطبيقها للبحث عن الأشياء المفقودة  
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تواصل – وكالات

أعلنت شركة آبل أنها فتحت تطبيقها للبحث عن الأجهزة و الأشياء المفقودة بمعنى أن التطبيق لن يقتصر فقط على الهواتف الذكية.

ويستخدم تطبيق‘Find My’، الذي يستند إلى خدمة‘Find My iPhone’السابقة، إشارات بلوتوث لاسلكية من أجهزة مثل آي فون وآي باد وماك لإنشاء شبكة اتصال مشفرة تسمح بتحديد موقع جهاز معين إذا طلب مالكه ذلك.

وبهذه الطريقة، يساهم أي شخص لديه جهاز أبل بشكل غير مباشر في العثور على جهاز مفقود، مع ضمان عدم الكشف عن هويته وخصوصيته.

ومن خلال توسيع التكنولوجيا لتشمل منتجات جهات شركات أخرى، سيسمح هذا النظام نفسه، على سبيل المثال، لأي شخص برؤية موقع دراجته المسروقة على الخريطة عبر جهاز آي فون، إذا استخدمت الشركة المصنعة تقنية‘Find My’.

وستضم أول المنتجات غير التابعة لشركة آبل، والتي تصل إلى السوق بهذه التكنولوجيا المتكاملة، دراجات(VanMoof)الإلكترونية وسماعات الرأس اللاسلكية(Belkin)وجهاز(Chipolo’s ONE Spot).

 

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