الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الأرصاد» تكشف عن توقعاتها لطقس نهاية الأسبوع.. تفاوت في درجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة

«الأرصاد» تكشف عن توقعاتها لطقس نهاية الأسبوع.. تفاوت في درجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة
0

تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يطرأ ارتفاع في درجات الحرارة يومي الجمعة والسبت القادمين على مناطق المملكة، حيث تتجاوز العظمى (40°م) على أجزاء من مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والشرقية، وانخفاض الحرارة على شمال وغرب المملكة من السبت.

وتوقع المركز أن تسجل الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك درجات حرارة (3° _7°) يوم الأحد، فيما تنخفض درجات الحرارة على وسط وشرق المملكة الاثنين.

كما توقع المركز أن تتسبب الرياح السطحية في ارتفاع الأمواج، والتي قد يصل ارتفاعها إلى أكثر من 2.5 متر من يوم الجمعة على سواحل منطقة تبوك (ضباء، الوجه، أملج، شرما)، ويمتد إلى سواحل منطقة المدينة المنورة (ينبع) وسواحل منطقة مكة المكرمة (رابغ، جدة، الليث) من السبت إلى الإثنين.

وأوضح المركز أنه بسبب التفاوت في درجات الحرارة فيتوقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة، يومي الجمعة والسبت على الحدود الشمالية، والجوف، وحائل وعلى الأجزاء الشرقية من مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما تؤثر على (الشرقية، الرياض، القصيم) من السبت إلى الاثنين وتتجاوز سرعتها أكثر من 45كم/ساعة.

وتوقع المركز أن تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئياً (قد يتخللها سحب رعدية ممطرة) على أجزاء من مناطق (الشرقية، الرياض، القصيم) تشمل منطقة نجران ومرتفعات منطقتي (عسير، جازان)، وذلك يومي الجمعة والسبت.

مواد ذات صلة

راصد جوي يتوقع موجة باردة تؤثر على أجواء المملكة.. تصل 4 درجات بعدة مناطق

راصد جوي يتوقع موجة باردة تؤثر على أجواء المملكة.. تصل 4 درجات بعدة مناطق

تنبيه من «الأرصاد» لسكان «المدينة»: رياح نشطة وأتربة مثارة حتى الـ8 مساءً

تنبيه من «الأرصاد» لسكان «المدينة»: رياح نشطة وأتربة مثارة حتى الـ8 مساءً

توقعات طقس اليوم: رياح مثيرة للأتربة وسحب رعدية ممطرة على هذه المناطق

توقعات طقس اليوم: رياح مثيرة للأتربة وسحب رعدية ممطرة على هذه المناطق

توقعات طقس الغد.. ارتفاع الحرارة ورياح نشطة وغبار على عدة مناطق

توقعات طقس الغد.. ارتفاع الحرارة ورياح نشطة وغبار على عدة مناطق

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>