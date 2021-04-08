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لخدمة قاصدي الحرمين.. «الحج والعمرة» تستكمل إجراءات تأسيس شركات الطوافة

لخدمة قاصدي الحرمين.. «الحج والعمرة» تستكمل إجراءات تأسيس شركات الطوافة
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تواصل – واس:

أوضحت وزارة الحج والعمرة أنه جرى استكمال الإجراءات المتصلة بتأسيس شركات الطوافة بوصفها شركات مساهمة، وفقاً لأحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/1/1437هـ، والتوقيع على عقود تأسيس تلك الشركات طبقًا للأحكام النظامية ذات الصلة، بما يسهم في رفع كفاءة أدائها، خدمةً لقاصدي الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة من حجاج ومعتمرين وزائرين، وكذلك رفع جودة ما يقدم لهم من خدمات، وتيسير إجراءات وصولهم وإقامتهم وعودتهم، ويتيح مجالاً أوسع للمساهمة في تلك الشركات.

وبينت الوزارة أن ذلك يأتي امتدادًا لما توليه المملكة منذ تأسيسها قيادةً وحكومة وشعبًا من عناية بالغة واهتمام كبير بما يقدم للحجاج والمعتمرين، ولما تبذله من جهودٍ ضخمةٍ من خلال منظومة متكاملة من الخدمات، تتعاون في تقديمها جميع الجهات المعنية بتنظيم مميز وتنسيق تام، مع التطوير الدائم والتحسين المستمر هيكليًّا وإداريًّا وتنظيميًّا وتقنيًّا، بما يحقق الغاية المرجوة والأهداف المنشودة بصورة مُثلى بتوفيق الله.

كما يأتي إنفاذًا لما قضى به نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/111) وتاريخ 17/9/1440هـ، وما قضى به البند (ثالثًا) من المرسوم الكريم، من أنه “على مؤسسات أرباب الطوائف ترتيب أوضاعها، بما يتوافق مع أحكام نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج، خلال سنة من نفاذه”، بما يكفل – بإذن الله – الارتقاء بقطاع الحج والعمرة والنهوض به على النحو الذي يحقق الآمال والتطلعات، في ضوء (برنامج خدمة ضيوف الرحمن) المنبثق من (رؤية المملكة 2030).

وأعربت الوزارة عن شكرها لمؤسسات أرباب الطوائف والمساهمين فيها على تعاونهم البنّاء في سبيل استكمال إجراءات تحويلها إلى شركات، مؤكدةً أن المملكة العربية السعودية ستظل موئلاً لكرم الضيافة وحسن الوفادة.

 

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