«الخثلان» يوضح حكم تخصيص ليلة الجمعة لنشر الدعاء للمتوفى عبر مواقع التواصل (فيديو)

تواصل – فريق التحرير :

أوضح الشيخ سعد الخثلان، حكم تخصيص ليلة الجمعة للدعاء للمتوفى ونشر الأدعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الخثلان، خلال برنامج “يستفتونك” على قناة الرسالة، أن هذا التخصيص لا أصل له وإنما يدعى للأموات في أي وقت.

وأضاف الخثلان: “تخصيص عبادة من العبادات في وقت معين يحتاج لدليل، البعض يخص يوم الجمعة والبعض يخص يوم العيد” .

واستشهد الخثلان بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: “إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له”، مشيراً إلى أن النبي لم يحدد وقتاً معيناً في حديثه للدعاء وإنما تركه مطلقاً.