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بالفيديو.. خطوات تعديل المؤهل الدراسي عبر منصة «أبشر»

بالفيديو.. خطوات تعديل المؤهل الدراسي عبر منصة «أبشر»
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت منصة “أبشر”، اليوم الخميس، خطوات تحديث أو تعديل المؤهل الدراسي إلكترونياً عبر المنصة.

وأبانت في مقطع فيديو على موقع “تويتر”،  أن هذه الخطوات تتمثل في:-

  • الذهاب إلى منصة “أبشر” واختيار أيقونة “أبشر أفراد”
  • تسجيل الدخول على “أبشر” لكتابة اسم المستحدم وكلمة المرور
  • الضغط على أيقونة خدمات تحت تبويب خدماتي
  • يتم اختيار أيقونة الأحوال المدنية
  • اختيار أيقونة مركز الرسائل والطلبات للأحوال المدنية
  • يتم الضغط على أيقونة طلب جديد
  • تعبئة الحقول المطلوبة وإرفاق المستندات المطلوبة ثم إرسال الطلب

وكانتوزارة الداخلية قد أضافت للأحوال المدنية مؤخراً (5) خدمات جديدة لقائمة خدمات منصة ” أبشر أفراد “، تمثلت في خدمة طلب تعديل المؤهل الدراسي، وخدمة طلب تصحيح الاسم باللغة الإنجليزية، وخدمة طلب تصحيح الحالة الاجتماعية، وخدمة طلب ربط السجلات المدنية للأبناء بالأم، وخدمة تحسين المطورة.

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