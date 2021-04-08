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«الصحة»: لا يحق للمستشفى الخاص إلزام المريض بإجراء التحاليل أو الفحوصات لديها

«الصحة»: لا يحق للمستشفى الخاص إلزام المريض بإجراء التحاليل أو الفحوصات لديها
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الصحة عن حقوق المريض في المؤسسات الصحية الخاصة، والتي جاء من بينها فتح ملف دون مقابل عند أي مؤسسة صحية خاصة، وكذلك الاطلاع على قائمة أسعار الخدمات الصحية.

وأوضحت الصحة عبر انفوجرافيك، العديد من حقوق المريض في هذه المؤسسات كالتالي:

– الحصول على الوصفة الطبية الورقية إذا كان نظام المؤسسة إلكترونيًّا، وأن تكون بالاسم العلمي.

-الحصول على تقرير طبي مجاني.

– الحصول على قيمة التكاليف المتوقعة قبل البدء بالعلاج وتزويدك بفاتورة دقيقة بالخدمة المقدمة وتكاليفها باللغة العربية. ​​

– عدم احتجاز الأطفال حديثي الولادة أو جثمان المتوفى بسبب المطالبات المالية.

– عدم إلزام المريض بالتوجه إلى صيدلية معينة أو مستشفى أو مختبر محدد، وللمريض حق الاختيار.

– الحفاظ على خصوصيتك وستر العورة إلا في الضرورة التي يحددها الطبيب.

– أن يقوم الطبيب أو الكادر الطبي بتعقيم اليدين ولبس القفاز الطبي عند الكشف عليك.

– أن تكون على علم بتشخيص حالتك وخطة علاجك وأي تأخير أو مضاعفات أو تأثيرات جانبية محتملة.

– الحصول على العناية العاجلة الإسعافية (حتى استقرار حالتك) دون تأخير، وذلك حسب الأولوية التى يحددها الطبيب، بغض النظر عن القدرة على تحمل الأعباء المالية المترتبة على ذلك.

– عدم تصوير حالتك إلا بموافقتك وأن تكون لأغراض علمية.

ونوهت الصحة بأهمية الحصول على نسخة من تقرير الخروج؛ لتسهيل متابعة المريض مع الطبيب أو المستشفى المحلي عند الحاجة، أو للحصول على رأي طبي آخر دون تأثير ذلك في استمرارية العلاج بالمستشفى، وأن تكون المراجعة بشكل مجاني في المؤسسات الصحية الخاصة خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ الكشف الأولي.

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