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القبض على 3 مقيمين باكستانيين انتحلوا صفة رجال أمن بمكة

القبض على 3 مقيمين باكستانيين انتحلوا صفة رجال أمن بمكة
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تواصل – فريق التحرير :

ألقت الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة، القبض على مقيمين انتحلوا صفة رجال الأمن.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على (3) مقيمين من الجنسية الباكستانية جميعهم في العقد الثالث من العمر، متلبسين بانتحالهم صفة رجال الأمن، ودخولهم مقر سكن شخصين من جنسيتهم بمحافظة جدة، أحدهما مقيم والآخر مخالف لنظام أمن الحدود.

وأوضح أنه قد ضبط في سكنهما مبالغ مالية ومواد مخدرة، وجرى إيقافهم جميعا واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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