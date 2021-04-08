توقعات الطقس: ارتفاع بدرجات الحرارة.. ورياح مثيرة للأتربة على عدة مناطق

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر توالي درجات الحرارة ارتفاعها على مناطق غرب ووسط وشرق المملكة.

تدني في الرؤية

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من وسط المملكة والأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية، وسماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على مناطق شمال المملكة، ويتوقع تكوّن السحب الرعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة كذلك على شمال شرق المملكة.

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الشمالي الأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20 – 40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية تتحول شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30كم / ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ، وحالة البحر خفيف الموج.

أمطار على مناطق المملكة

وتوقع الباحث في الطقس والمناخ، عبد العزيز الحصيني، أن تبدأ الحالة المُمطرة مساء اليوم الخميس وتستمر حتى غد الجمعة- بمشيئة الله-.

كما توقع في تغريدة على موقع”تويتر”، أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على أجزاء من الشمالية والجوف وحائل والقصيم والباحة وعسير وشرق مكة وشمالي الرياض والشرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:-

https://ncm.gov.sa/Ar/Weather/LocalWeatherInfo/Pages/Todayweather.aspx