13 فيتاميناً ضرورية لاستمرار حياتك.. تحميك من أمراض خطيرة

تواصل – وكالات:

رصد العلماء 13 نوعا من الفيتامينات، غيابها لدى الإنسان قد يعني ذلك الإصابة بأمراض خطيرة قد تودي بحياته بشكل فوري، وأوضح موقع “بوبيولار ساينس” العلمي المتخصص أن تلك الفيتامينات الـ13، تعتمد حرفيا عليها حياة أي شخص.

يقول الباحثون إن تلك الفيتامينات، تساعد في الوقاية من الأمراض، وغيابها يؤدي إلى انهيار النظام الصحي الخاص بجسم الإنسان على الفور، وظهور أمراض مثل السرطان وهشاشة العظام وأمراض القلب والأوعية الدموية.

كما أن تناول كميات أكبر مما يحتاجه الإنسان من تلك الفيتامينات يعد أمراً خطيراً أيضاً، حيث تؤدي إلى تذويب الدهون في الجسم وتراكم السموم داخل الجسد.

و جاءت قائمة الفيتامينات الـ13، التي حدهها الخبراء على النحو التالي:

1- فيتامين أ:

يحافظ فيتامين “أ” على صحة الأسنان والعظام والأغشية المخاطية والجلد

ويمكن الحصول عليه، من الخضار الورقية الداكنة والفواكه ذات الألوان الداكنة وصفار البيض ومنتجات الألبان المدعمة (بعض الجبن والزبادي والزبدة والكريمات) والكبد والأسماك ولحم البقر.

2- فيتامين ب 1 (ثيامين):

يحول فيتامين “ب1” الكربوهيدرات إلى طاقة، بالإضافة إلى المساعدة في تنظيم وظائف القلب والخلايا العصبية

ويمكن الحصول عليه، من البيض واللحوم الخالية من الدهون (مثل الدجاج) والمكسرات والبذور والبقوليات واللحوم العضوية والبازلاء والحبوب الكاملة.

3- فيتامين ب 2 (ريبوفلافين):

يعزز فيتامين “ب2” إنتاج خلايا الدم الحمراء، ويساعد فيتامينات ب الأخرى على العمل على النحو الأمثل.

ويمكن الحصول عليه، من البيض، واللحوم العضوية، واللحوم الخالية من الدهون، والحليب، والخضروات الخضراء، والحبوب المدعمة، والحبوب.

4- فيتامين ب 3 (نياسين):

يحافظ فيتامين “ب3″على صحة الجلد والأعصاب، ويمكن أن يخفض نسبة الكوليسترول.

ويمكن الحصول عليه، من البيض والأفوكادو والأسماك (خاصة التونة وأسماك المياه المالحة الأخرى) والبقوليات والمكسرات والبطاطس والدواجن والحبوب والخبز المدعم.

5- فيتامين ب 5 (حمض بانتوثنيك):

يستقلب فيتامين “ب5″، ويكسر الطعام، ويساعد على إنتاج الهرمونات والكوليسترول، وتذكر دوما: أنت بحاجة إلى بعض الكوليسترول.

ويمكن الحصول عليه، من الأفوكادو، واللفت، والبروكلي، والبيض، والبقوليات، والعدس، والفطر، واللحوم العضوية، والدواجن، والبطاطا الحلوة، وحبوب الحبوب الكاملة، والحليب.

6- فيتامين ب 6 (بيريدوكسين):

يساعد فيتامين “ب6” على إنتاج خلايا الدم الحمراء، ويحافظ على وظائف المخ، ويتوسط وظائف البروتين (تحتاج إلى المزيد من البيريدوكسين إذا كنت تأكل المزيد من البروتين).

ويمكنك أن تحصل عليه، من الأفوكادو والموز والبقوليات والدواجن واللحوم والمكسرات والحبوب الكاملة.

7- فيتامين ب 7 (بيوتين):

يستقلب فيتامين “ب7” البروتينات والكربوهيدرات، ويساعد على إنتاج الكوليسترول والهرمونات.

ويمكن الحصول عليه، ومن صفار البيض، والبقوليات، والحليب، والمكسرات، واللحوم العضوية (خاصة الكبد والكلى)، والخميرة، والشوكولاتة، والحبوب.

8- فيتامين ب 12

ضروري فيتامين “ب12″، لعملية التمثيل الغذائي العامة، ويساعد على تكوين خلايا الدم الحمراء والحفاظ على الجهاز العصبي.

ويمكنك أن تحصل عليه، من البيض واللحوم والحليب واللحوم العضوية (خاصة الكبد والكلى) والمحار والدواجن والأطعمة المدعمة (مثل حليب الصويا).

ملاحظة مهمة: يمتص الجسم فيتامين ب 12 من المصادر الحيوانية بشكل أفضل من النباتات، لذلك إذا كنت نباتي أو نباتي المكمل الغذائي ربما يكون فكرة جيدة. من الأفضل تناول جرعات صغيرة عدة مرات في اليوم، لأن جسمك لا يستطيع امتصاص كميات كبيرة دفعة واحدة.

9- فيتامين ج (حمض اسكوربيك):

يعتبر فيتامين “ج” أو “سي” مضاد للأكسدة، يعزز صحة الأسنان واللثة، يساعد على امتصاص الحديد، ويعزز التئام الجروح.

ويمكن الحصول عليه، من البروكلي، وبراعم بروكسل، والقرنبيط، والملفوف (الكرنب)، والحمضيات، والبطاطس، والسبانخ، والطماطم، والفراولة.

10- فيتامين د:

يساعد فيتامين “د” الجسم على امتصاص الكالسيوم.

ويمكنك أن تحصل عليه من جسمك (ينتجه الإنسان استجابة للتعرض لأشعة الشمس)، ولكنه متواجد أيضًا في الأسماك الدهنية (سمك السلمون والرنجة والماكريل) وزيوت كبد السمك ومنتجات الألبان المدعمة والحبوب.

ملاحظة: من الصعب الحصول على ما يكفي من فيتامين “د”، من الطعام وحده، ولكن 10-15 دقيقة من أشعة الشمس ثلاث مرات في الأسبوع تكفي لجسمك لإنتاج كل فيتامين د، الذي تحتاجه (يمكنك أيضًا استخدام مصباح الأشعة فوق البنفسجية).

11- فيتامين هـ:

يعتبر فيتامين “هـ” مضاداً للأكسدة، ويساعد على إنتاج خلايا الدم الحمراء، ويساعد الجسم على استخدام فيتامين ك.

ويمكن الحصول عليه، من الأفوكادو، الخضار الخضراء الداكنة (السبانخ، والهليون، والقرنبيط)، الزيوت (القرطم، والذرة، وعباد الشمس)، والبابايا، والمانجو، والبذور، والمكسرات، وجنين القمح.

12- فيتامين ك:

يساعد فيتامين “ك” على تخثر الدم، ويعزز صحة العظام

ويمكن الحصول عليه، الملفوف (الكرنب) والقرنبيط والخضروات ذات اللون الأخضر الداكن (البروكلي والهليون وبراعم بروكسل)، والخضروات الورقية الداكنة (السبانخ واللفت والكرنب) والأسماك والكبد ولحم البقر والبيض.

13- حمض الفوليك:

يعمل حمض الفوليك مع فيتامين “ب12” على إنتاج خلايا الدم الحمراء اللازمة لإنتاج الحمض النووي، ولهذا السبب غالبًا ما تتناوله النساء الحوامل لمنع العيوب الخلقية مثل السنسنة المشقوقة.

ويمكن الحصول عليه، من الهليون، والبروكلي، والبنجر، والفاصوليا المجففة (البينتو، والبحرية، والكلى، وليما)، والخضار الورقية (السبانخ، الخس الروماني)، والبرتقال، والعدس، وزبدة الفول السوداني، وخميرة البيرة، والحبوب المدعمة، وجنين القمح.