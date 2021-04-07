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«الخضير» يوضح حكم التخيّلات في «ذات الله» والعمل تجاه هذا الأمر

«الخضير» يوضح حكم التخيّلات في «ذات الله» والعمل تجاه هذا الأمر
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا حكم التخيلات في ذات الإله والعمل تجاه هذا الأمر.

جاء ذلك رداً من الشيخ على سؤال شاب قال فيه: “ما حكم التخيلات في ذات الإله علما أن ذلك يحدث غصبًا عني؟ وما العمل تجاه هذا الأمر؟

ورد الشيخ الخضير بقوله “هذه التخيلات وهذه الوساوس والأفكار والهواجس لا شك أن الشيطان يسترسل مع المسلم فيها، وقد ذكر الصحابة -رضوان الله عليهم- أنه يحصل عندهم شيء من ذلك فقال النبي -عليه الصلاة والسلام- «ذاك صريح الإيمان» [مسلم: 132].

وتابع الشيخ الخضير: “لكن على الإنسان ألا ينطق ولا يتكلم بمثل هذا، ولا يعمل بمقتضاه ولا يسترسل معه، بل يقطعه فورًا، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويذكر الله -جل وعلا-، ويستشعر عظمته وأنه هو الإله الخالق الرازق المدبر المستحق للعبادة”.

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