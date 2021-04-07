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أثناء جولة تفقدية قبل شهر رمضان.. بلدي الرياض يرصد عدداً من الملاحظات في سوق اللحوم بالبطحاء

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تواصل – فريق التحرير:

نظم المجلس البلدي بالرياض برئاسة الأستاذ خالد العريدي، جولة تفقدية مفاجئة لسوق اللحوم بحي البطحاء في قلب العاصمة الرياض، أمسالثلاثاء، قبل شهر رمضان المبارك، للاطلاع على واقع السوق، والخدمات المقدمة فيه، وشارك في الجولة الأستاذ عبدالعزيز الراجحي نائب رئيس المجلس، بالإضافة إلى أعضاء المجلس الدكتور عبدالله آل طالب، والأستاذ إبراهيم العنزي، والأستاذ خليل الصوينع، والأستاذ خالد الدخيل.

ورصد المجلس البلدي مجموعة من المخالفات الفنية والتشغيلية، والمتعلقة باتباع طرق بدائية في حفظ ونقل اللحوم، وتدني مستوى النظافة في ظل ضعف الرقابة، بجانب وجود ممارسات اشتكى منها عدد من مرتادي السوق للمجلس، مثل قيام بعض المحلات بخلط أحشاء الأغنام وغيرها إلى اللحم المفروم، بالإضافة إلى عدم تغطية اللحوم وحفظها من الملوثات، خصوصاً في ظل ظروف الجائحة الحالية.

وفي تقرير مفصل عن نتائج الجولة، أكد رئيس المجلس أنه تم رصد عدة ملاحظات تمثلت في:

– عدم تغطية اللحوم المعروضة بالشاش الأبيض وتعرضها للتلوث.

– وضع اللحوم على أرضية الثلاجات دون تعليق وحفظ مناسب.

– نقل اللحوم من المسلخ عبر شاحنات غير مبردة ووقفوها ساعات بجوار السوق.

– إتباع طرق بدائية لنقل اللحوم داخل السوق دون تغطيتها.

– عدم وضوح تسعيرات اللحوم والخدمات الأخرى ووضعها في مكان مناسب.

– ضعف نظافة بعض المحلات.

– ضعف الرقابة الصحية داخل السوق وعدم وجود مكتب للأمانة داخل السوق.

– قيام بعض المحلات بفرم أحشاء الأغنام والزور مع اللحم وبيعه كلحم مفروم بحسب ما تم ذكره من بعض المواطنين مرتادي السوق لرئيس وأعضاء المجلس.

– عدم وجود مراقبين عند المداخل والمخارج لضبط دخول اللحوم والتأكد من مأمونية المصدر.

– عدم وجود كاميرات رقابة داخل المحلات، وقلة كاميرات المراقبة في عموم السوق والموجود عدد محدود لا يفي بتغطية كامل السوق.

– عدم وجود حاويات مخصصة لبقايا اللحوم وأحشاء الأنعام حيث ترمى في حاويات النفايات العامة.

– وجود عمالة غير نظامية تعمل في السوق وليس لديها شهادات صحية.

 

وأكد الأستاذ خالد العريدي، رئيس بلدي الرياض، على أن هذه الزيارة تأتي في ظل متابعة المجلس لعدد من الأعمال والملاحظات بناء على ما يصله من شكاوى وملاحظات المواطنين، والاطلاع على واقع السوق، مؤكدا على أن المجلس سيعمل على متابعة معالجة الملاحظات بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى تطوير وتحسين الخدمات المقدمة فيه.

 

 

 

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