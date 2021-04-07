مواطن ووافد يعرضان مواد مخدرة بالرياض.. وتحرك عاجل من الشرطة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت شرطة الرياض من ضبط مواطن ووافد سوري، بعد عرضهما مبالغ مالية ومواد مخدرة داخل مركبة.

وأعلن “سناب الداخلية” أنه من خلال متابعة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد رصدت الجهات المختصة مقطع متداول لشخص يقوم بعرض مبالغ مالية ومواد مخدرة داخل مركبة بقيادة شخص آخر.

ووفقاً للإجراءات الاستدلال البحثية والتحريات فقد أسفرت عن تحديد هوية الشخص وصاحب المركبة والقبض عليهما، وتبين أنهما مواطن ووافد سوري في العقد الثالث من العمر.

وجرى إيقافهما تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما للنيابة العامة.