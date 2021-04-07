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«إيحاءات خادشة».. شاب يتحرش بأم أمام صغارها في إشارة مرور

«إيحاءات خادشة».. شاب يتحرش بأم أمام صغارها في إشارة مرور
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تواصل – فريق التحرير:

ارتكب شاب مجهول فعل فاضح وسط الطريق العام، وقام بحركات وإيحاءات جنسية خادشة، بالقرب من سيارة تقودها امرأة بصحبة أطفالها.

وتشير تفاصيل الواقعة إلى قيام شاب يعتلي دراجة نارية بصحبة شخص آخر على القيام بحركات وإيحاءات خادشة للحياء أمام سيدة كانت تصطحب أطفالها بالسيارة وسط المارة دون قلق أو خوف.

ووثقت الأم مقطع فيديو للواقعة، وذكرت أنها كانت في طريقها لمنزلها بصحبة أطفالها، وأثناء وقوفها بإشارة المرور قام شاب بفعل إيحاءات جنسية أمامها، مضيفة أنها رفعت هاتفها لتصويره من أجل دفعه للتراجع عما يفعله، لكن ذلك لم يؤثر فيه، وواصل ما فعله.

ودشن مغردون على موقع “تويتر” وسما بعنوان #متحرش_الدباب، حيث تم تداول مقطع الفيديو الذي وثق الواقعة.

وأبدى المغردون استيائهم مما فعله الشاب، مطالبين الجهات المعنية بسرعة ضبط المحترش ومحاسبته.

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