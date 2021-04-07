ماذا قال متحدث التجارة عن الضوابط الجديدة لإعلانات السوشيال ميديا؟ (فيديو)

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أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، الضوابط الجديدة لإعلانات السوشيال ميديا.

وقال إن كل جهة تمارس اختصاصها وفق الأنظمة الموكل إليها تطبيقها، مضيفاً: “يعني ذلك على سبيل المثال أن وزارة التجارة، لديها نظام مكافحة الغش التجاري، ولديها نظام العلامات التجارية ومكافحة التقليد، ولديها نظام التجارة الإلكترونية”.

وتابع الحسين: “ولذلك وزارة التجارة تعنى بالإعلان التجاري الالكتروني، وتعنى بمكافحة الغش ومكافحة التقليد وأنظمة البيع السليمة”.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، أن نظام مكافحة الغش يعاقب كل من يسوق أو يروج أو يبيع المنتج المغشوش.