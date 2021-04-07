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«الجوازات» تحدد خطوات التسجيل في «أبشر» لمواطني الخليج والمقيمين

«الجوازات» تحدد خطوات التسجيل في «أبشر» لمواطني الخليج والمقيمين
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة للجوازات، عن إتاحة التسجيل في منصة “أبشر” لمواطني مجلس التعاون الخليجي والمقيمين من التابعين والزوار حاملي تأشيرات الزيارة.

وأوضحت الجوازات، عبر حسابها في “تويتر”، خطوات التسجيل في منصة أبشر المتاحة لمواطني مجلس التعاون الخليجي وللمقيمين من التابعين وللزوار حاملي تأشيرات الزيارة كالتالي:

خطوات التسجيل في الخدمة:

1- الدخول على بوابة وزارة الداخلية

2- تعبئة البيانات الشخصية للمستخدم

3- تأكيد علمية التسجيل

4- تفعيل الخدمة من خلال أجهزة الخدمة الذاتية لتفعيل أبشر ومن خلال البنوك السعودية.

بإمكان المواطن الخليجي والزائر التسجيل في منصة ابشر بموجب رقم الحدود كما يمكن للتابعين للمقيمين التسجيل بموجب رقم هوية مقيم.

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