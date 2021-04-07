«هدف»: برنامج التدريب على رأس العمل يدعم 8 تخصصات

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أكد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، اليوم الأربعاء، أن برنامج التدريب على رأس العمل “تمهير” يدعم 8 تخصصات.

وأوضح عبر حسابه الرسمي على “تويتر” أن تلك التخصصات تشمل (المختبرات، والتسويق، والعلاج الطبيعي، والمهن الإدارية، والأشعة، ومكاتب السفر، والهندسة الطبية، ومساعد طيار).

وكان صندوق هدف، عبر حسابه الرسمي، قد حدد 5 شروط للاستفادة من للاستفادة من برنامج تمهير وهي:

– ينبغي أن يكون المتقدم للبرنامج سعودي الجنسية.

– ألا يكون ملتحقاً بأي عمل حالياً.

– لم يستفد من البرنامج سابقاً.

– أن يكون حاصلاً على درجة بكالريوس او دبلوم.

– أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة.