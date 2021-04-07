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جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض

جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض
المبنى الإداري
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية، عن توفر فرص وظيفية شاغرة لحملة البكالوريوس ، للعمل بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

– أخصائي موارد بشرية (HR SPECIALIST).

المؤهلات والخبرات:

– درجة البكالوريوس في ادارة الاعمال / الموارد البشرية.
– خبرة لا تقل عن 1 سنة في التوظيف والموارد البشرية.
– مستوى جيد في الإنجليزية.

التقديم على الوظائف:

وأشارت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية، إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف ومعرفة التفاصيل من خلال الرابط التالي(اضغط هنا).

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