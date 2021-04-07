جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية، عن توفر فرص وظيفية شاغرة لحملة البكالوريوس ، للعمل بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
– أخصائي موارد بشرية (HR SPECIALIST).
المؤهلات والخبرات:
– درجة البكالوريوس في ادارة الاعمال / الموارد البشرية.
– خبرة لا تقل عن 1 سنة في التوظيف والموارد البشرية.
– مستوى جيد في الإنجليزية.
التقديم على الوظائف:
وأشارت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية، إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف ومعرفة التفاصيل من خلال الرابط التالي(اضغط هنا).