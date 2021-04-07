«الأحوال المدنية» تكشف طريقة تفعيل الهوية الرقمية.. 5 خطوات بسيطة

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حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية 5 خطوات لتفعيل الهوية الرقمية التي أطلقتها وزارة الداخلية على “أبشر أفراد”.

وأوضحت الأحوال المدنية، عبر إنفوجراف نُشر عبر حسابها الرسمي على تويتر للتدوينات القصيرة، أن خطوات تفعيل الهوية الرقمية تتبدأ بتحميل تطبيق أبشر أفراد ثم تسجيل الدخول في حسابك على أبشر.

وتتضمن الخطوات، اختيار «خدماتي» ثم اختيار «تحميل الهوية الرقمية» والاطلاع على بيانات البطاقة ثم الذهاب لأسفل الصفحة لتأكيد «تحميل الهوية الرقمية».

وكان المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر أوضح أن الهوية الرقمية ستسهل عملية التحقق من هوية حامليها من المواطنين في حال عدم حملهم للبطاقة، من خلال تمكين المستفيد من استعراض بيانات الهوية بصورة إلكترونية عبر تطبيق «أبشر أفراد» متضمنة رمز الاستجابة السريعة المتغير QR Code، مع إمكانية تنزيل نسخة منها على الجهاز الذكي للاستفادة منها دون الحاجة للاتصال بالإنترنت.

وأشار الجاسر إلى أن الهوية الرقمية ستكون نقطة تحول في تطوير عملية التعاملات الإلكترونية للأفراد مع القطاعات ذات العلاقة في منصة وزارة الداخلية الإلكترونية «أبشر أفراد».