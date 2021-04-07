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وزارة الدفاع تختتم ورشة «يوم القِيَم» ضمن مبادرة تطوير بيئة العمل

وزارة الدفاع تختتم ورشة «يوم القِيَم» ضمن مبادرة تطوير بيئة العمل
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تواصل – أحمد المحلي:

تحقيقاً لرؤية وزارة الدفاع في تطبيق أفضل الممارسات الإدارية، والارتقاء بثقافة العمل الحالية بإيجاد بيئة عمل مثالية وجاذبة، اُختتمت اليوم ورشة عمل تحديد قِيَم الوزارة، تحت شعار “يوم القِيَم لتطوير بيئة العمل في وزارة الدفاع” في مقر نادي ضباط القوات المسلحة بمدينة الرياض يوم الأربعاء (25 شعبان 1442هـ) الموافق (07 أبريل 2021م) وذلك بحضور رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض بن حامد الرويلي، و مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، وقياديّي الوزارة.

انطلقت أعمال الورشة بكلمة لمساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البِـيَـاري تحدث فيها عن أهمية بيئة العمل وممارسة القِيَم لتحقيق أهداف الوزارة، بداية من محاور رؤية المملكة 2030 حتى أهداف وزارة الدفاع، معرجاً على الأهداف الاستراتيجية ​للوزارة، والركائز الأساسية للوصول إلى بيئة العمل المثالية والمحفزة، والدور المهم للقيم في تحقيق تلك الأهداف.

ثم تناول كبير الموظفين التنفيذيين بالوزارة المهندس محمد بن فيصل بن معمر، منهجية اختيار وبناء القِيَم وآليات القياس، والأدوار الأساسية لبرنامج تطوير بيئة العمل، وأبرز الإنجازات التي حققت خلال الفترة الماضية، ثم عرض الشريك الاستشاري قصة نجاح وطنية اعتمدت تبني قيم المنظمة، ساهمت بتطوير بيئة العمل وتحقيق المستهدفات، تلا ذلك مناقشة آلية اختيار وتحديد القِيَم، بمشاركة وتفاعل قياديّي الوزارة.

بعد ذلك استعرض مدير عام الإدارة العامة للإعلام والتواصل الاستراتيجي بوزارة الدفاع عبدالرحمن بن سلطان السلطان رحلة تفعيل وتبني القِيَم في الوزارة، عبر خطط التواصل والتوعية ومشاركة قصص نجاح التبني والتقييم الدوري، وغير ذلك من الوسائل والأدوات.

يذكر أن برنامج تطوير بيئة العمل بوزارة الدفاع انطلق خلال الفترة الماضية بهدف تطوير بيئة العمل عبر عدة مبادرات ومشاريع، تعكس هوية ورؤية الوزارة، مما يساعد على رفع الكفاءة، وتحقيق بيئة عمل محفزة وجاذبة.

 

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