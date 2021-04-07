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«البيئة» تبدأ تطبيق لائحة منع ومعالجة تلوث التربة.. 9 أهداف مهمة

«البيئة» تبدأ تطبيق لائحة منع ومعالجة تلوث التربة.. 9 أهداف مهمة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة البيئة، اليوم الأربعاء، بدء تطبيق اللائحة التنفيذية لمنع ومعالجة تلوث التربة.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن لائحة منع ومعالجة تلوث التربة تهدف إلى تحديد نطاق عمل المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في العديد من الأهداف المهمة، منها إعداد اشتراطات وضوابط التعامل مع التربة الملوثة، وتنفيذ خطط وطنية لمنع تلوث التربة والحد من آثاره، ورصد المؤشرات والتقييم الدوري لتلوث التربة، وتحديد مواقع التربة الملوثة وإعادة تأهيلها.

وكذلك إصدار قائمة بالمبيدات والأسمدة الملوثة للتربة، وتنفيذ برامج للدراسات والبحوث ذات العلاقة، وتنظيم أنشطة الإرشاد البيئي لحماية التربة، والتنسيق مع الجهات المعنية لإنفاذ أحكام اللائحة، وأخيراً التفتيش وضبط المخالفات وإيقاع العقوبات.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل اللائحة من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).

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