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الشرقية.. القبض على مواطن دهس مقيماً أمام محل تجاري ولاذ بالفرار

الشرقية.. القبض على مواطن دهس مقيماً أمام محل تجاري ولاذ بالفرار
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تواصل – فريق التحرير:

صرح المُتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، بأنه إشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي الذي يظهر فيه تعرض شخص لحادث دهس أمام أحد المحال التجارية، وهروب الجاني من الموقع، فقد أسفرت المتابعة الأمنية -بفضل الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة محافظة الخبر من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر.

وبين المقدم الشهري أن إجراءات الاستدلال الأولية أشارت إلى أن المركبة مسروقة من أمام أحد المنازل، وقيام الجاني بتظليل زجاج المركبة في المحل، والهروب دون دفع قيمة الخدمة، مما أدى إلى دهس مقيم من جنسية عربية في العقد الرابع من العمر يعمل في المحل ونُقل على إثره إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، وحالته مستقرة.

وجرى إيقافه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وأحيل إلى فرع النيابة العامة.

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