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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
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بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
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مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
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ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
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مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

المصحف كاملاً مع تفسيره والتصفح بلمس الشاشة.. إليك رابط التحميل

المصحف كاملاً مع تفسيره والتصفح بلمس الشاشة.. إليك رابط التحميل
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تواصل – فريق التحرير :

يوفر تطبيق “آيات” وهو النسخة المكتبية من موقع القرآن الكريم بجامعة الملك سعود، العديد من المميزات لمستخدميه في قراءة القرآن والتفسير للآيات القرآنية.

ويوجد إصدارات تصلح لكافة الأجهزة المختلفة ومن بينها (نسخة اللينكس – نسخة الماك – نسخة الأندرويد – الآيفون والآيباد – نسخة الويندوز).

ويحتوي البرنامج على تلاوات للشيوخ (علي الحذيفي – سعد الغامدي – محمد صديق المنشاوي – محمود خليل الحصري – مشاري العفاسي – خليفة الطنيجي) وغيرها من التلاوات الأخرى، كما يتم قلب الصفحات بلمس الشاشة.

جدير بالذكر أن آيات هو برنامج قرآني شامل بمميزات فريدة يدعم أغلب أنظمة التشغيل ومترجم لأكثر من عشرين لغة، كما تم استخدامه على أكثر من 1,000,000 جهاز حاسب حول العالم.

لتحميل التطبيق على أجهزة أندرويد :هنا.

لتحميل التطبيق على أجهزة آيفون :هنا.

رابط لأجهزة الكمبيوتر (هنا)

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انطلاق موسم رمضان الثقافي لعام 1442هـ بالقسم النسائي بمكتبة الحرم المكي

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«أمانة الرياض» تتيح لمنسوبي الجامعات والكليات التسجيل عبر «بوابة التدريب التعاوني»

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