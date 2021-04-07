«ياهو» تعتزم إغلاق أشهر خدماتها في يونيو المقبل

تواصل – وكالات:

أعلنت شركة “ياهو”، إغلاق واحدة من أشهر خدماتها خلال الـ16 سنة الماضية.

وكشفت الشركة أنها قررت بشكل نهائي، إغلاق واحدة من أشهر خدماتها وهي منصة “Yahoo Answers”، بحسب ما نشره موقع “إكسبريس كمبيوتر“.

وقالت الشركة إن المستخدمين سيكون أمامهم مهلة، حتى 30 من شهر يونيو المقبل، وذلك من أجل تحميل المحتوى الخاص بهم قبل الإغلاق.

كما سيكون بإمكان المستخدمين استعمال هذه المنصة لطرح أسئلتهم واستفساراتهم حتى 20 أبريل الجاري، ليشهد بذلك العالم الرقمي نهاية خدمة مميزة انطلقت في العام 2005.

وذكرت الشركة في رسالة لمستخدمي المنصة “بينما كانت منصة“Yahoo Answers”في يوم من الأيام جزءًا أساسيًا من منتجات وخدماتYahoo، فقد أصبحت أقل شهرة على مر السنين مع تغير احتياجات مستخدمينا. تحقيقًا لهذه الغاية، قررنا استخدام مواردYahoo Answersللمنتجات التي تخدم مستخدمينا بشكل أفضل وتفي بوعدYahooبتقديم محتوى موثوق به وعالي الجودة“.