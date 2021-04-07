«البيئة» تدعو المتقدمين على وظائفها للمقابلة الشخصية ومطابقة بياناتهم

تواصل – فريق التحرير :

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة (52) متقدماً ومتقدمة على وظائفها الـ(200) وظيفة والمعلن عنها يوم 1442/3/17 هـ للمقابلة الشخصية ومطابقة بياناتهم (مرحلة ثانية) ، اعتباراً من يوم الأحد 1442/8/29 هـ .

وأوضحت الوزارة أن مكان المقابلات في سيكون في مبنى الوزارة القديم بطريق الملك عبد العزيز مقابل مستشفى الملك عبد العزيز الجامعي.

وشددت الوزارة على ضرورة إحضار الوثائق التالية :

– الهوية الوطنية.

– السيرة الذاتية.

– أصل وثيقة التخرج + نسخة منها، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

– الحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية يتطلب ارفاق معادلة التعليم العالي.

كما أكدت على أهمية مراعاة الحضور في الموعد المحدد أعلاه حسب أرقام التسلسل.

الأسماء (هنا)