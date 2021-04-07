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«التخصصات الصحية» تعلن نسب النجاح لطلاب الجامعات في اختبار الرخصة السعودية

«التخصصات الصحية» تعلن نسب النجاح لطلاب الجامعات في اختبار الرخصة السعودية
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، نسب النجاح ومتوسط درجات طلاب الجامعات والكليات السعودية في اختبار الرخصة السعودية لمزاولة مهن الطب البشري وطب الأسنان والتمريض والصيدلة، خلال الفترة من 1 يناير 2018 وحتى 28 فبراير 2021م.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي، أن الهيئة أتاحت منصة بيانات مفتوحة لمتابعة الإحصاءات الخاصة بأداء خريجي الجامعات والكليات من خلال الرابط (هنا) امتداداً لجهودها الحثيثة للاندماج مع المجتمع ورفع سقف الشفافية بما يخدم المصلحة العامة وذلك من خلال تسهيل الحصول على الأرقام المتعلقة بمعدلات اجتياز اختبارات رخصة الممارسة المهنية.

وأشار إلى أن المنصة عبارة عن لوحات بيانات تفاعلية لحظية تقدم نظرة شمولية عن معدلات الاجتياز للمتقدمين لاختبارات رخصة الممارسة المهنية للمتخرجين من الكليات الصحية بالجامعات السعودية على مدار السنوات الماضية، وهي متاحة للجميع ومهيأة لخدمة صناع القرار والباحثين في هذا المجال.

وأضاف أن المنصة عكست معدلات اجتياز مرتفعة توضح مدى كفاءة مخرجات التعليم وخصوصاً التعليم الجامعي الصحي وكفاءة الكوادر الوطنية والعمل الكبير الذي يبذل في هذا الجانب.

ولفت إلى أن هذه المبادرة ماهي الا بداية سلسلة من المبادرات التي تعنى بهذا الجانب (إتاحة البيانات العامة للمجتمع) حيث أنه من المخطط له قريباً نشر لوحة بيانات جديدة عن أداء متدربي برامج الدراسات العليا في شهادة الاختصاص السعودية وغيرها من لوحات البيانات والتقارير العامة.

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