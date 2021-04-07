الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

في أعلى رقم منذ بدء حملة التطعيم.. منح أكثر من 250 ألف جرعة لقاح «كورونا» في آخر 24 ساعة

في أعلى رقم منذ بدء حملة التطعيم.. منح أكثر من 250 ألف جرعة لقاح «كورونا» في آخر 24 ساعة
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل أعلى رقم يومي لإعطاء جرعات لقاح كورونا المستجد “كوفيد 19” منذ بدء حملة التطعيم بمناطق المملكة.

وأوضحت الوزارة أنه تممنح أكثر من 250 ألف جرعة لقاح كورونا في آخر 24 ساعة بمناطق المملكة، وفقاً لـ”الإخبارية”.

ودعت وزارة الصحة الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق «صحتي» للحصول على لقاح كورونا، حفاظًا على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، مشددةً في الوقت نفسه على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

​كما أصدرت (الصحة) دليلاً يتضمن الإجابة عن الأسئلة كافة المتعلقة بلقاح فيروس (كورونا) المستجد؛ حيث تم نشره عبر حساب الوزارة في (تويتر)، ومنصتها التوعوية (عش بصحة). ويحتوي الدليل على عدد من الموضوعات أبرزها: أنواع اللقاحات المتوفرة بالمملكة، والفئات التي يمكن أن تأخذ اللقاح، والنصائح قبل أخذ اللقاح وبعده، والأعراض الجانبية وكيفية التعامل معها، والموانع التي تمنع من أخذ اللقاح، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بلقاح فيروس (كورونا).

للاطلاع على الدليل (هنا)

 

 

 

 

مواد ذات صلة

هل يُمكن للمُصاب بداء السكري من النوع الأول أخذ لقاح «كورونا»؟.. «الصحة» تجيب

هل يُمكن للمُصاب بداء السكري من النوع الأول أخذ لقاح «كورونا»؟.. «الصحة» تجيب

«الموارد البشرية»: دوام القطاع الخاص خلال شهر رمضان 6 ساعات

«الموارد البشرية»: دوام القطاع الخاص خلال شهر رمضان 6 ساعات

قبل وبعد التطعيم.. أطعمة مفيدة تخفف من الأعراض الجانبية للقاح كورونا

قبل وبعد التطعيم.. أطعمة مفيدة تخفف من الأعراض الجانبية للقاح كورونا

هل تمنع أدوية سيولة الدم الحصول على لقاح كورونا؟..«الصحة» توضح

هل تمنع أدوية سيولة الدم الحصول على لقاح كورونا؟..«الصحة» توضح

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>