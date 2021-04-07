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«هدف»: رفع سقف دعم المستفيدات من برنامج «وصول» إلى 1100 ريال شهرياً

«هدف»: رفع سقف دعم المستفيدات من برنامج «وصول» إلى 1100 ريال شهرياً
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تواصل – فريق التحرير :

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية هدف، رفع سقف الدعم المالي للمستفيدات من برنامج وصول إلى 1100 ريال شهريًّا، كما تم تمديد فترة الاستفادة من دعم البرنامج إلى 24 شهرًا.

ويهدف برنامج وصول إلى تمكين المرأة من العمل في القطاع الخاص ورفع مشاركتها في سوق العمل عن طريق مساعدة الموظفة في تخطي صعوبات المواصلات من وإلى مكان العمل و ذلك في سبيل دعم استقرارها الوظيفي .

ويعمل البرنامج بدعم مالي من صندوق تنمية الموارد البشرية و بالتعاون مع تطبيقات توجيه المركبات لتقديم خدمة النقل بجودة عالية وبتكلفة مناسبة.

شروط الالتحاق بالبرنامج :

– الجنسية: سعودية.
– العمر 18-65 سنة.
– أجر شهري (الأجر الأساسي بالإضافة إلى بدل السكن) 8000 ريال أو أقل.
– مسجلة في التأمينات الاجتماعية.
– مجموع الاشتراك في التأمينات الاجتماعية لا يزيد عن 36 شهراً (3 سنوات) خلال الخمس سنوات الماضية.

ضوابط البرنامج :

– أن يكون رقم الجوال المسجل في نموذج التسجيل مطابقاً لرقم الجوال المسجل في تطبيق طلب السيارات.
– الالتزام باستخدام الدعم للتنقل بين المنزل والعمل أو العكس فقط.
– الإلتزام باستخدام الدعم من قبل المستفيده فقط ولا يسمح باستخدامه من قبل أشخاص آخرين.

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