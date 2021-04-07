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تعرّف على مزايا تأمين الأخطار المهنية لإصابة العمل

تعرّف على مزايا تأمين الأخطار المهنية لإصابة العمل
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تواصل – فريق التحرير :

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الأربعاء، عن مزايا تأمين الأخطار المهنية للمصابين بإصابة عمل.

وقالت المؤسسة، أنه يقدم لهم: عناية طبية، وبدلات يومية لفترة الإجازة المرضية، وتعويضات نقدية في حال نتج عنها عجز مستديم.

ويطبق نظام الأخطار المهنية بصورة إلزامية على جميع العاملين في سوق العمل، ونسبة الاشتراك فيه 2% من الأجر الخاضع للاشتراك يتم دفعها من قبل صاحب العمل بالكامل.

تعتبر إصابة العمل أي من الحالات الآتية :

1. الحادث الذي يقع للمشترك أثناء العمل أو بسببه.

2. الحادث الذي يقع للمشترك أثناء طريقه من مسكنه إلى مقر عمله أو العكس، أو أثناء طريقه من مقر عمله إلى المكان الذي يتناول فيه طعامه، أو إلى المسجد والعكس.

3. الحادث الذي يقع للمشترك أثناء تنقله بقصد أداء مهمة كلفه بها صاحب العمل.

4. الإصابة بأي من الأمراض التي يثبت أنها ناجمة عن العمل.

5. الإصابة بأي من الأمراض المحددة في جدول الأمراض المهنية.

الإبلاغ عن الإصابة:

يلتزم المصاب أو من ينوب عنه بإبلاغ صاحب العمل خلال سبعة أيام من تاريخ وقوع الإصابة أو الانتكاسة أو المضاعفة أو اكتشاف المرض، ويلتزم صاحب العمل أو من ينوب عنه بإبلاغ مكتب المؤسسة عن الإصابات التي لا تفي بها الإسعافات الأولية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه بوقوع هذه الإصابة.

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