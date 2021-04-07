بدء التسجيل في رياض الأطفال عبر نظام نور

إليك الخطوات هنا:

تواصل – فريق التحرير :

أعلنت وزارة التعليم، فتح باب التقديم في رياض الأطفال الأهلية والحكومية للعام الدراسي الجديد عبر نظام نور.

وأوضحت ال‏وزارة أنه يتم قبول الأطفال في كل مستوى وفق تواريخ الميلاد التالية:

▪️المستوى الأول:

١٤٣٩/١/٢٣هـ – ١٤٤٠/١/٢٢هـ

▪️المستوى الثاني:

١٤٣٨/١/٢٣هـ -١٤٣٩/١/٢٢هـ

▪️المستوى الثالث:

١٤٣٧/١/٢٣هـ -١٤٣٨/١/٢٢هـ.

خطوات التسجيل في الروضة 1443

وحتى تستطيع التسجيل في رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد يجب عليك القيام بمجموعة من الخطوات كالتالي:

– الانتقال إلي موقع نظام نور الإلكتروني علي شبكة الانترنت.

-إدخال أسم المستخدم ثم رقم السر.بعد ذلك تكتب رقم التحقق البشري.

– الضغط علي زر الدخول.

– اختيار من القائمة الجانبية تسجيل الأبناء.

بعد ذلك اختيار تسجيل رياض الأطفال.

– كتابة البيانات الخاصة بالطالب.

– تحديد صلة القرابة بينك وبين الطالب.

– بعد ذلك تقوم باختيار الروضة التي ترغب في التقديم فيها.

-الضغط علي زر التسجيل الموجود في الأسفل.