بدء التسجيل في رياض الأطفال عبر نظام نور
إليك الخطوات هنا:
تواصل – فريق التحرير :
أعلنت وزارة التعليم، فتح باب التقديم في رياض الأطفال الأهلية والحكومية للعام الدراسي الجديد عبر نظام نور.
وأوضحت الوزارة أنه يتم قبول الأطفال في كل مستوى وفق تواريخ الميلاد التالية:
▪️المستوى الأول:
١٤٣٩/١/٢٣هـ – ١٤٤٠/١/٢٢هـ
▪️المستوى الثاني:
١٤٣٨/١/٢٣هـ -١٤٣٩/١/٢٢هـ
▪️المستوى الثالث:
١٤٣٧/١/٢٣هـ -١٤٣٨/١/٢٢هـ.
خطوات التسجيل في الروضة 1443
وحتى تستطيع التسجيل في رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد يجب عليك القيام بمجموعة من الخطوات كالتالي:
– الانتقال إلي موقع نظام نور الإلكتروني علي شبكة الانترنت.
-إدخال أسم المستخدم ثم رقم السر.بعد ذلك تكتب رقم التحقق البشري.
– الضغط علي زر الدخول.
– اختيار من القائمة الجانبية تسجيل الأبناء.
بعد ذلك اختيار تسجيل رياض الأطفال.
– كتابة البيانات الخاصة بالطالب.
– تحديد صلة القرابة بينك وبين الطالب.
– بعد ذلك تقوم باختيار الروضة التي ترغب في التقديم فيها.
-الضغط علي زر التسجيل الموجود في الأسفل.