هل ترث «المطلقة» في فترة العِدَّة إذا توفي زوجها؟.. الشيخ «المصلح» يجيب (فيديو)

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أوضح الأستاذ بكلية الشريعة في جامعة القصيم الدكتور خالد المصلح، حكم ميراث المرأة التي توفي زوجها أثناء فترة عدة الطلاق.

وقال الشيخ المصلح في لقائه ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إن المرأة في فترة العدة تعتبر زوجة، مستشهداً بقوله تعالى: “وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ”، وهذه الآية أثبتت الزوجية خلال فترة العدة.

وأضاف أنه إذا كان الطلاق رجعياً وليس بائناً ولم تنقض فترة العدة بعد، فإنها لا تزال زوجة وفي هذه الحالة يمكنها أن ترث النصيب المعهود للزوجات إم الربع أو الثمن.