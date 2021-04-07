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احذر.. الإفراط في تناول هذا الفيتامين قد يُعرض حياتك للخطر

احذر.. الإفراط في تناول هذا الفيتامين قد يُعرض حياتك للخطر
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تواصل – وكالات:

يحتاج الشخص البالغ إلى 15 ميليغرام من فيتامين “E” يوميا، علما أنه يتواجد في مجموعة متنوعة من الأطعمة، بما في ذلك المكسرات والبذور والزيوت النباتية مثل زيت الزيتون.

ولكن ونظرا لعدم قابلية تخزين فيتامين “E” في الجسم لاستخدامه لاحقا، فإن استهلاك المزيد منه قد يؤدي إلى ما يعرف بــ”تسمم الفيتامين E”، حسبما ذكر موقع “هيلث دايجست” المتخصص بالمواضيع الطبية.

ويعد فيتامين “E” قابلا للذوبان في الدهون، الأمر الذي يجعله يتراكم على هيئة دهون في الجسم بمرور الوقت، وتناول كميات كبيرة منه.

ويمكن أن يعيق تسمم الفيتامين تخثر الدم، كما أنه يزيد خطر الإصابة بسكتة دماغية نزفية.

ولعلاج هذه الحالة من التسمم، ينبغي التوقف فورا عن تناول جرعات الفيتامين، والاعتماد فقط على نظام غذائي متوازن. وإن كنت تعاني من أعراض شديدة للسمية، فيجب التواصل مع طبيبك فورا.

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