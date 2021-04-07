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محافظ «البنك المركزي»: نتوقع تعافياً إيجابياً لاقتصاد المملكة خلال العام الجاري

محافظ «البنك المركزي»: نتوقع تعافياً إيجابياً لاقتصاد المملكة خلال العام الجاري
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تواصل – فريق التحرير:

زف محافظ البنك المركزي فهد المبارك بشرى سارة بشأن مؤشرات الاقتصاد في المملكة هذا العام.

وتوقع “المبارك” أن يكون تعافي اقتصاد المملكة إيجابياً هذا العام، وهو ما يعود لأسباب منها انتعاش أسعار النفط.

وأكد خلال فعالية نظمها صندوق النقد الدولي “عن بُعد”، أمس الثلاثاء، إن المؤشرات الاقتصادية الأولية في الربع الأول، إلى جانب تحسن أسعار النفط، تُحقق تقدماً.

وقال إنه على الرغم من أن المملكة تضحي قليلا على صعيد الإنتاج، فإن تحقيق استقرار أسعار النفط أمر جيد للمملكة وللمنتجين والمستهلكين والمنطقة.

 

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