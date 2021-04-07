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توقعات طقس اليوم: رياح مثيرة للأتربة وسحب رعدية ممطرة على هذه المناطق

توقعات طقس اليوم: رياح مثيرة للأتربة وسحب رعدية ممطرة على هذه المناطق
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تواصل- فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – توالي درجات الحرارة ارتفاعها على مناطق شمال وغرب المملكة ومن ثم على وسط وشرق المملكة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الغربية والجنوبية من وسط المملكة وعلى مناطق المدينة المنورة وحائل والأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.

سحب رعدية

كما توقع سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على مناطق شمال المملكة، ويتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.

حالة البحر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-35كم/ساعة على الجزء الشمالي الأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20 – 40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-35كم / ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

درجات الحرارة

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