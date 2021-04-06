في جولة ميدانية..«بلدي الرياض» يقف على واقع الخدمات وشكاوى قاطني بلدية العريجاء (فيديو وصور)

تواصل – فريق التحرير:

نظم المجلس البلدي بالرياض جولة ميدانية في نطاق بلدية العريجاء، أمس الثلاثاء، ، بمشاركة الأستاذ خالد العريدي رئيس المجلس البلدي بالرياض وأعضاء المجلس وعدد من الجهات الخدمية، للاطلاع على واقع الخدمات في أحياء البلدية.

ووقف رئيس بلدي الرياض الأستاذ خالد العريدي، وأعضاء المجلس، والمشاركون في جولة بلدي الرياض بالعريجاء على حي سلطانة، حيث تم التوقف عند أحد المسالخ التي يتم فيها الذبح بطريقة غير نظامية.

كما وقف رئيس وأعضاء بلدي الرياض على نقطة تجمع لصبات إسمنتية تغلق طريق دعاء بنت سلطان، والاطلاع على طلب الأهالي بفتح امتداد الطريق إلى الوادي.

وتم خلال الجولة الوقوف على عدد من الأحواش في وادي حنيفة التي تقوم ببيع الأغنام بطريقة عشوائية ورصد عدد منها يظهر عليها المرض والإعياء الشديد.

وتم أيضا الوقوف على عدد من الطرق بحي شبرا، وملاحظات ضعف جودة السفلتة وطلبات الأهالي بتطويرها وإعادة سفلتها، ومن ضمنها طريق طوير، وشارع أحمد القصير وغيرها.

وتفقد رئيس وأعضاء بلدي الرياض والمشاركون في جولة بلدي الرياض بالعريجاء، وضع حديقة الفريان بالسويدي، حيث لوحظ ضعف الصيانة، وصغر دورات المياه وضيق ممراتها، وصعوبة وصول ذوي الإعاقة، والإشارة إلى أن ملاحظات المواطنين سبق الرفع بها لإدارة الحدائق بالأمانة قبل أكثر من عامين.

ورصد رئيس وأعضاء بلدي الرياض أثناء جولتهم الميدانية في نطاق بلدية العريجاء، وقوف عدد من الباعة الجائلين على الطريق بالقرب من مخرج 27، وتسببهم بالزحام المروري، بالإضافة إلى خطورة توقفهم على مرتادي الطريق.

وأثناء الجولة وقف رئيس وأعضاء بلدي الرياض على شكاوى المواطنين حيال تكدس ووقوف سيارات مراجعين شعبة مرور غرب الرياض بالسويدي أمام منازلهم، والتوصية المقترحة للمجلس بالانتقال إلى المركز الإداري بالعريجاء، الذي يحتوي على مبنى للمرور ومواقف تتسع للمراجعين.

وفي ختام جولة بلدي الرياض بالعريجاء، قدم الأستاذ خالد العريدي رئيس بلدي الرياض، شكره وتقديره للجهات الخدمية المشاركة في الجولة، مؤكداً على أن يعمل الجميع في معالجة الملاحظات المرصودة في الجولة الميدانية من الجهات ذات العلاقة.