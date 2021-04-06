الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«مكنون» تطلق برنامج «تحبير القرآن» لأئمة مساجد الرياض

«مكنون» تطلق برنامج «تحبير القرآن» لأئمة مساجد الرياض
0

تواصل – فرق التحرير:

أعلنت جمعية مكنون لتحفيظ القرآن بالرياض “مكنون”، عن إطلاق برنامج تحبير القرآن لأئمة مساجد الرياض بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقالت جمعية مكنون، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “استعداداً لرمضان؛ جمعية مكنون تطلق برنامج تحبير القرآن لأئمة مساجد الرياض”.

وأشارت “مكنون” إلى أن برنامج “تحبير القرآن” لأئمة مساجد الرياض، اشتمل على 50 حلقة، و15 ألف وجه، و25 ختمة، و200 مشترك

وشهد البرنامج إقبالاً كبيراً حيث بلغ عدد المسجلين 400 مسجل ، تم قبول 200 منهم ممن تنطبق عليهم شروط البرنامج ومنها أن يكون إماما في مدينة الرياض.

وكانت المجمعات المشاركة في تنفيذ البرنامج كالتالي: مجمّع حلقات الحزم، ومجمّع المرشد، ومجمّع الراجحي بشبرا، ومجمّع أبي موسى الأشعري، ومجمّع الصالحية، ومجمّع القراء، ومجمّع خيركم، ومجمّع الفلاح، وويأتي هذا البرنامج في إطار تهيئة وإعداد الأئمة لشهر رمضان المبارك.

 

 

مواد ذات صلة

قبل تكريمها بساعات.. وفاة حافظة كتاب الله الطالبة «نورة الدويش» بالرياض

قبل تكريمها بساعات.. وفاة حافظة كتاب الله الطالبة «نورة الدويش» بالرياض

«التميمي» يكرّم متميزي تجربة العملاء في منشآت تجمع الرياض الصحي الأول

«التميمي» يكرّم متميزي تجربة العملاء في منشآت تجمع الرياض الصحي الأول

جمعية مكنون تُطلق مبادرة «رتل» لتصحيح التلاوة

جمعية مكنون تُطلق مبادرة «رتل» لتصحيح التلاوة

ضبط 3 منشآت غير مرخصة لتداول الأعلاف بالرياض

ضبط 3 منشآت غير مرخصة لتداول الأعلاف بالرياض

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>