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هل تمنع أدوية سيولة الدم الحصول على لقاح كورونا؟..«الصحة» توضح

هل تمنع أدوية سيولة الدم الحصول على لقاح كورونا؟..«الصحة» توضح
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، موقف المرضى المصابين بتخثر الدم بشأن تلقي لقاح كورونا، في ظل تناول أدوية سيول.

وتلقى حساب “الصحة 937” تساؤلا من أحد الأشخاص قال فيه: “الوالدة تأخذ مسيل هل يمنع المسيل أخذ لقاح كورونا”.

ورد حساب الوزارة قائلا: “المرضى الذين على أدوية خاصة بمنع تخثر الدم يمكن لهم أخذ اللقاح مع الحرص على المراقبة بعد أخذ اللقاح لمدة ٣٠ دقيقة، والتأكد من خلو موضع الحقن من النزيف قبل الخروج من موقع التطعيم مع أهمية استشارة الطبيب المعالج وأخذ التوصية بأخذ اللقاح من عدمه”.

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