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قبل تكريمها بساعات.. وفاة حافظة كتاب الله الطالبة «نورة الدويش» بالرياض

قبل تكريمها بساعات.. وفاة حافظة كتاب الله الطالبة «نورة الدويش» بالرياض
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تواصل – فريق التحرير:

بقلوب آمنة مطمئنة بقضاء الله وقدره، نعى مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الطالبة نورة سليمان الدويش الحافظة لكتاب الله، والتي وافتها المنية فجر اليوم الثلاثاء إثر سكتة قلبية.

وكان من المقرر أن يتم تكريم حافظة كتاب الله الطالبة نورة سليمان الدويش، صباح يوم غد الأربعاء، والتي أتمت حفظ كتاب الله في مدرسة المثاني الصباحية بالرياض.

وكانت جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض قد أعلنت في وقت سابق أن الطالبة نورة سليمان عبدالرزاق الدويش قد أتمت حفظ القرآن الكريم حفظا وتلاوة بتقدير ممتاز، وذلك في مدرسة المثاني الصباحية بمركز الشرق الكائن بمدينة الرياض

وقال الشيخ مُحَمَّد العيد “أبو مُصْعَبْ” @AboMosaab115 ، ناعيا الطالبة نورة الدويش : “الحمد لله على قضائه، توفيت رحمها الله قبيل فجر اليوم الثلاثاء بسكتة قلبية وهي على فراشها، وكان مقرراً تكريمها غداً الأربعاء لحفظها كتاب الله تعالى، فوفدت إلى أكرم الأكرمين، نسأل الله أن يعلي منزلتها ويجعل القرآن الكريم شفيعاً لها، عزاؤنا لزوجها ووالدتها وذريتها وإخوانها”.

كما تداول مغردون آخر كلماتها حيث قالت في تغريدة لها عبر “تويتر”: “اللهم اجعلنا ممن أحب لقاء الله فأحب الله لقائه وأحسن خاتمتنا”.

وعلقت المغردة هلا تركي @Halaturki8 عبر وسم (#نوره_سليمان_الدويش) بقولها: “اللهم اجعلها كما دعت وتمنت يا رب العالمين”.

 

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