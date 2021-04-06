6 خطوات للاستفادة من خدمات بوابة التقاعد الإلكترونية

تواصل – فريق التحرير:
دعت المؤسسة العامة للتقاعد للاستفادة من بوابة خدمات التقاعد الإلكترونية، دون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة.
وأوضحت مؤسسة التقاعد، عبر حسابها في “تويتر” أنه يمكن الاستفادة من الخدمات الإلكترونية من خلال الخطوات التالية بكل سهولة.
- التسجيل في أبشر.
- ثم تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد.
- ثم عمل تسجيل جديد.
- تعبئة الحقول المطلوبة.
- قراءة الشروط والموافقة.
- وأخيراً الإجابة على سؤال التحقق.
سجّل في بوابة#خدمات_التقاعد_الإلكترونيةوباشر تنفيذ خدماتك ومعاملاتك ذاتياً ودون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة#مؤسسة_التقاعد
— المؤسسة العامة للتقاعد (@PensionSA)April 6, 2021