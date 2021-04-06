الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

6 خطوات للاستفادة من خدمات بوابة التقاعد الإلكترونية

6 خطوات للاستفادة من خدمات بوابة التقاعد الإلكترونية
0

تواصل – فريق التحرير:

دعت المؤسسة العامة للتقاعد للاستفادة من بوابة خدمات التقاعد الإلكترونية، دون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة.

وأوضحت مؤسسة التقاعد، عبر حسابها في “تويتر” أنه يمكن الاستفادة من الخدمات الإلكترونية من خلال الخطوات التالية بكل سهولة.

  • التسجيل في أبشر.
  • ثم تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد.
  • ثم عمل تسجيل جديد.
  • تعبئة الحقول المطلوبة.
  • قراءة الشروط والموافقة.
  • وأخيراً الإجابة على سؤال التحقق.

مواد ذات صلة

«التقاعد» توضح حالات إيقاف معاش المستفيد

«التقاعد» توضح حالات إيقاف معاش المستفيد

هل يصرف لبنت المتوفى منحة إذا تزوجت؟ «التقاعد» تجيب

هل يصرف لبنت المتوفى منحة إذا تزوجت؟ «التقاعد» تجيب

«التأمينات» تعلن صرف «المعاشات التقاعدية» ودعم «ساند» لشهر أبريل

«التأمينات» تعلن صرف «المعاشات التقاعدية» ودعم «ساند» لشهر أبريل

«التقاعد» تعلن إيداع معاشات مارس.. وتحدد 4 خطوات للاستعلام

«التقاعد» تعلن إيداع معاشات مارس.. وتحدد 4 خطوات للاستعلام

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>