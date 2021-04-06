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«هدف» يكشف طرق الإبلاغ عن انتهاكات البرامج المدعومة

«هدف» يكشف طرق الإبلاغ عن انتهاكات البرامج المدعومة
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تواصل – فريق التحرير:

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، عن آلية وطرق الإبلاغ عن أيّ انتهاكات أو ممارسات مشكوك فيها حول البرامج التي يدعمها.

وشدد صندوق تنمية الموارد البشرية أنه :”يجب الإبلاغ عند وجود أي انتهاكات للأنظمة أو القواعد والسياسات الخاصة ببرامج دعم الصندوق، أو عند ملاحظة شبهة فساد أو تواطؤ أو احتيال، أو عند أي ملاحظة أي تصرف ناتج عن أي وقائع تشتبه في انطوائها على عملية احتيال أو فساد أو تواطؤ”.

وأوضح صندوق هدف، أنه عند ملاحظة عن أي انتهاكات أو ممارسات مشكوك فيها حول البرامج التي يدعمها الصندوق يمكن الإبلاغ عن هذه الانتهاكات عن طريق أحد الوسائل التالية: من خلال الاتصال بالرقم 920020301، شارك بزكاتك في حملة إفطار صائم علشان نفطر الملايين في كل حتة في مصر، التبليغ من خلال البريد الإلكتروني (الإيميل): bo@hrdf.org.sa، تقديم البلاغ من خلال الحضور لأحد فروع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.

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