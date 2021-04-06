الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الأحوال المدنية» توضح متطلبات وطريقة ربط سجلات الأبناء بـ «الوالدة» عبر أبشر

«الأحوال المدنية» توضح متطلبات وطريقة ربط سجلات الأبناء بـ «الوالدة» عبر أبشر
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية تفاصيل خدمة ربط سجلات الأبناء بسجل والدتهم من خلال خدمات الأحوال المدنية الإلكترونية عبر منصة “أبشر أفراد”.

وأوضحت الأحوال المدنية، أن خدمة طلب ربط السجلات المدنية للأبناء بالأم، هي خدمة إلكترونية تمكن المستفيد من طلب ربط سجله المدني بسجل والديه عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر أفراد”.

طريقة الاستفادة من الخدمة

يتم ذلك من خلال تسجيل الدخول لحساب المستفيد في منصة أبشر أفراد، ثم تقديم طلب إلكتروني عبر مركز الرسائل والطلبات.

متطلبات الخدمة

• نسخة من شهادة الميلاد

• نسخة من سجل الأسرة

• نسخة من صك حصر الورثة

مواد ذات صلة

واقعة غريبة.. مواطن يشتكي من تسجيل «ابن» لا يعرفه في «أبشر»

واقعة غريبة.. مواطن يشتكي من تسجيل «ابن» لا يعرفه في «أبشر»

«الأحوال المدنية» توضح تفاصيل خدمة طلب تصحيح الحالة الاجتماعية

«الأحوال المدنية» توضح تفاصيل خدمة طلب تصحيح الحالة الاجتماعية

الأحوال المدنية توضح خطوات تعديل المؤهل الدراسي عبر «أبشر»

الأحوال المدنية توضح خطوات تعديل المؤهل الدراسي عبر «أبشر»

توضيح من «الأحوال المدنية» بشأن تسجيل المواليد والوفيات في الخارج

توضيح من «الأحوال المدنية» بشأن تسجيل المواليد والوفيات في الخارج

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>