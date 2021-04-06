«أرامكو» تعلن توفر وظائف بمدينة ينبع الصناعية.. موعد وطريقة التقديم

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أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة (سامرف) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر فرص وظيفية وتدريبية بمدينة ينبع الصناعية.

الوظائف:

1 -أخصائي عقود:

– درجة البكالوريوس في تخصص (الإدارة الصناعية، إدارة الأعمال).

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.

2 -مهندس أمن سيبراني:

– درجة البكالوريوس في تخصص (أمن المعلومات، علوم الحاسب، هندسة الحاسب) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة.