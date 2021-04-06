«أرامكو» تعلن توفر وظائف بمدينة ينبع الصناعية.. موعد وطريقة التقديم

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أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة (سامرف) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر فرص وظيفية وتدريبية بمدينة ينبع الصناعية.
الوظائف:
1 -أخصائي عقود:
– درجة البكالوريوس في تخصص (الإدارة الصناعية، إدارة الأعمال).
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.
2 -مهندس أمن سيبراني:
– درجة البكالوريوس في تخصص (أمن المعلومات، علوم الحاسب، هندسة الحاسب) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة.
3 -مستشار التخطيط المؤسسي:
– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الكيميائية).
– خبرة لا تقل عن 11 سنة في تخطيط المصفاة.
4 -فني آلات:
– دبلوم (هندسة الميكانيكية) أو ما يعادلها.
– لا ُيشترط وجود خبرة سابقة.
5 -متدرب فني ميكانيكي:
– دبلوم أو بكالوريوس (هندسة الميكانيكية) أو ما يعادلها.
– لا ُيشترط وجود خبرة سابقة.
موعد التقديم:
– التقديم ُمتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 24/08/1442هـ الموافق 06/04/2021م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: إضغط هنا