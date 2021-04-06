الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

توضيح من «حساب المواطن» بشأن الاعتراض على «نتائج الأهلية»

توضيح من «حساب المواطن» بشأن الاعتراض على «نتائج الأهلية»
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضح برنامج حساب المواطن، أنه في حال كانت حالة الأهلية “غير مؤهل” وتم تجاوز مدة الاعتراض 3 أشهر لا يمكنك اعادة تقديم الطلب في البرنامج مرة أخرى.

جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مستفيد قال فيه: “مضت 90 يوماً ولم اعترض على الأهلية متى يمكنني الاعتراض مرة أخرى؟”.

ورد البرنامج في تغريدة عبر حساب “خدمة المستفيدين”، قائلا: “أهلاً بك ، في حال كانت حالة الأهلية “غير مؤهل” وتم تجاوز مدة الاعتراض 3 أشهر لا يمكنك إعادة تقديم الطلب في البرنامج مرة أخرى، فقد تم تعليق استقبال أي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن”.

وكان برنامج حساب المواطن، قد أعلن قبل أيام عن صدور نتائج الأهلية للدورة الـ41 لشهر أبريل من العام الجاري 2021.

وأوضح البرنامج في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” أنه يُمكن للمستفيد التحقق من الأهلية، من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج (أضغط هنا).

يُذكر أن إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة البرنامج تجاوز 92 مليار ريال، منها 683 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

مواد ذات صلة

هل استئجار شقة جديدة يؤثر على الدعم؟ «حساب المواطن» يجيب

هل استئجار شقة جديدة يؤثر على الدعم؟ «حساب المواطن» يجيب

«حساب المواطن» يوضح آلية استفادة «المطلقة» من الدعم

«حساب المواطن» يوضح آلية استفادة «المطلقة» من الدعم

هل يتأثر دعم المستفيد من «حساب المواطن» حال حصوله على قرض؟.. البرنامج يوضح

هل يتأثر دعم المستفيد من «حساب المواطن» حال حصوله على قرض؟.. البرنامج يوضح

«حساب المواطن» يعلن صدور نتائج الأهلية لدفعة شهر أبريل

«حساب المواطن» يعلن صدور نتائج الأهلية لدفعة شهر أبريل

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>