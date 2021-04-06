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رفع الطاقة الاستيعابية لـ «المسجد الحرام» في رمضان لـ 150 ألف معتمر ومصلٍٍ

رفع الطاقة الاستيعابية لـ «المسجد الحرام» في رمضان لـ 150 ألف معتمر ومصلٍٍ
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تواصل – فريق التحرير:

قررت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي رفع الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام بمكة المكرمة إلى 50 ألف معتمر، و 100 ألف مصلٍ يومياً، وذلك للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق “توكلنا” لفئات التحصين (محصن حاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا، أو محصن أمضى 14 يوماً بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو محصن متعافٍ من الإصابة) بدءاً من 1 رمضان 1442هـ مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأكد مصدر مسئول بالرئاسة أن المنصة الوحيدة المعتمدة لأخذ تصاريح العمرة والصلاة هي من خلال تطبيقي “اعتمرنا” و “توكلنا”، داعياً لتوخي الحذر من المنصات الوهمية والمواقع الزائفة، والتأكد من التواريخ والمواعيد بحسب المسجل عبر التطبيق.

كما بين المصدر أن دخول المسجد الحرام يستلزم عرض التصريح للجهات المختصة عبر تطبيق “توكلنا” وذلك من حساب المعتمر أو المصلي مباشرة.

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