برعاية «الراجحي الإنسانية».. «قمم الشبابية» تدشن خطتها الاستراتيجية لـ 3 سنوات مقبلة

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دشنّت جمعية قمم الشبابية خطتها الاستراتيجية لمدة ٣ سنوات وذلك ضمن (مشروع تأسيس المنظمات الشبابية)، و برعاية مؤسسة الراجحي الإنسانية و تنفيذ مؤسسة المسارات الرائدة وتحت هدف استدامة المؤسسات الخيرية.

وتأتي هذه الخطة متماشية مع رؤية المملكة 2030 التي تركز على الشباب الإيجابي، حيث إنهم قاعدة أساسية في التحول الاقتصادي والمجتمعي وفي كافة المجالات وهم قوة كبيرة لإنجاح الرؤية

وتأتي الاستراتيجية برؤية واضحة وهي أن تكون الجمعية “الوجهة الأولى للشباب الإيجابي و المتميز”، وبرسالة سامية وهي أن تكون “جمعية شبابية تبرز النماذج الإيجابية و المتميزة لإحداث أثر اقتصادي واجتماعي، من خلال برامج نوعية وخبرات متخصصة “.