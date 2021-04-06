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توقعات طقس الغد.. ارتفاع الحرارة ورياح نشطة وغبار على عدة مناطق

توقعات طقس الغد.. ارتفاع الحرارة ورياح نشطة وغبار على عدة مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الأربعاء بمشيئة الله تعالى، ارتفاعاً في درجات الحرارة على مناطق شمال وغرب المملكة ومن ثم على وسط وشرق المملكة.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على الأجزاء الغربية والجنوبية من وسط المملكة وعلى مناطق المدينة المنورة وحائل والاجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية. وسماء غائمة جزئياً إلى غائمة على مناطق شمال المملكة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أيضاً تكون السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، فتسجل مكة المكرمة 40 درجة درجة كأعلى درجة حرارة غدا، بينما تسجل أبها وتبوك والباحة 15 كأقل درجة حرارة غدا.

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