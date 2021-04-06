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«تيك توك» يضيف ميزة «الترجمة التوضيحية».. تعرف عليها

«تيك توك» يضيف ميزة «الترجمة التوضيحية».. تعرف عليها
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تواصل – وكالات:

أعلن تطبيق تيك توك TikTok عن إطلاق تحديث جديد يتيح ميزة التسميات والترجمة التوضيحية التلقائية ليدعم المستخدمين بتجربة سلسة في استخدام التطبيق.

يمكن لمستخدمي تطبيق “تيك توك” من منشئي المحتوى والمبدعين الآن الحصول على ميزة الترجمة التوضيحية التي تظهر بشكل تلقائي في التطبيق، لتدعم المستخدمين في متابعة المحتوى بتجربة سلسة في التطبيق.

ومن المتوقع أن تدعم إضافة التسميات والترجمة التوضيحية في تطبيق TikTok المستخدمين في ابتكار المحتوى بتجربة سلسة وسريعة، كما سيتاح للمستخدمين إضافة التعديلات وتحرير الترجمة، كما سيقدم التطبيق للمستخدمين ميزة تعطيل الترجمة التلقائية.

الجدير بالذكر أن مطوري التطبيق أكدوا على أن إضافة التسميات التوضيحة ستدعم المستخدمين من ضعاف السمع أو الصم في الحصول على تجربة أفضل في تطبيق تيك توك.

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