تحب الأرز ولكن تريد إنقاص وزنك.. جرب هذه البدائل

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يعتبر الأرز عنصرًا أساسيًا في نظامنا الغذائي المعاصر حيث يحب معظم الناس تناول الأرز يوميًا، كونه طعام سهل الطهي ولذيذ ومشبع وغير مكلف.

لكن المشكلة هي أن الأرز ليس طعاماً جيدًا من حيث قيمته الغذائية، حيث يحتوى على نسبة كبيرة من الكربوهيدرات الغنية بالسعرات الحرارية، وإذا كنت تريد اتباع نظام غذائي منخفض السعرات فهناك عدة بدائل للأرز يمكنك تجربتها من أجل حياة صحية.

يمكنك تجربة بدائل الأرز التالية إذا كنت تحاول الحد من السعرات الحرارية التي تتناولها ، فهي خيارات صحية،و متاحة بسهولة.

الكينوا

أصبح هذا الطعام شائعًا مؤخرًا حيث يتحول كثير من الناس من تناول الأرز إلى الكينوا، التي تبدو كحبوب لكنها في الواقع بذرة تحتوي على نسبة عالية من البروتين. ونظرًا لأنها خالية من الجلوتين ، يفضل الكثير من الأشخاص المهتمين بالنظام الغذائي تناولها بدلاً من الأرز الذي يحتوي على الجلوتين، تحتوي الكينوا أيضًا على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها جسم الإنسان والتي لا توجد في الأطعمة الأخرى. إلى جانب ذلك ، تحتوي أيضًا على معادن حيوية.

الفريكة

في الأساس ، الفريكة عبارة عن قمح أخضر يتم حصاده قبل أن ينضج المحصول، هذه الحبوب غنية بالألياف والبروتين وهي صحية للغاية وغنية بالعناصر الغذائية. كما أنها تحتوي على الحديد الضروري لتنشيط الدورة الدموية. يجب أن تجرب هذا الغذاء، فرغم أنها مختلفة ولكنها لذيذة.

البرغل

البرغل في الأساس هو جريش القمح المجفف بعد سلقه وطحنه وتنخيله، واشتهر منذ القدم لدى المصريين القدماء بشكل خاص، ويعد ذو فوائد وقيم غذائية عالية، ويدرج تحت قائمة الكربوهيدرات المعقدة، ويستخدم في العديد من بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط كبديل للأرز.

ويحتوي البرغل على نسبة عالية من الألياف التي بدورها تستطيع تخفيف نسبة الكوليسترول في الدم، والتخلص من الإمساك إن وجد، وذلك من شأنه تعزيز وتحسين عمل الجهاز الهضمي.كما أن البرغل من الأطعمة الخالية من الدهون، وقليلة السعرات الحرارية؛ لذا يساعد البرغل في إنقاص الوزن عند إدخاله نظام غذائي بسبب ما ذكر أعلاه.

أرز البروكلي

البديل الصحي الآخر للأرز الأبيض هو البروكلي المقطّع الذي يحتوي على نسبة أقل من الكربوهيدرات والسعرات الحرارية . بالمقارنة مع الأرز الأبيض ، يعتبر البروكلي المقطّع أكثر تغذية ولذيذ. يحتوي على العناصر الغذائية الجيدة بما في ذلك الألياف وفيتامين سي. تناول هذا الطعام من شأنه أن يعزز صحة الجهاز الهضمي ، ويعزز جهاز المناعة ويمنع تلف الخلايا.