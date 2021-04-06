جمعية مكنون تُطلق مبادرة «رتل» لتصحيح التلاوة

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت جمعية مكنون لتحفيظ القرآن بالرياض، عن إطلاق مبادرة رتل لتصحيح التلاوة بمنهج معتمد.
وقالت الجمعية عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “يسر جمعية مكنون أن تدعوكم للانضمام لمبادرة (رتل)، حيث تعتمد فكرة المبادرة على تنظيم حلقة حلقة لتصحيح التلاوة بمنهج معتمد لا تزيد عن ٥ أيام”.
وأوضحت جمعية مكنون أن التسجيل متاح حتى ١٤/ ٩ /١٤٤٢هـ، من خلال الرابط التالي(اضغط هنا)، كما أن التسجيل للراغبين في التطوع لتصحيح التلاوة متاح أيضا من خلال الرابط التالي(اضغط هنا)
يسر#جمعية_مكنونأن تدعوكم للانضمام لمبادرة ( رتل )
🎯فكرة المبادرة:
حلقة لتصحيح التلاوة بمنهج معتمد لا تزيد عن ٥ أيام.
التسجيل متاح حتى ١٤ / ٩ /١٤٤٢هـ
رابط التسجيل ⬇️https://t.co/6amiRTlbqc
وللراغبين في التطوع لتصحيح التلاوة
التسجيل في الرابط ⬇️https://t.co/BZFhVlhOBjpic.twitter.com/uvlgNEmxi4
— جمعية مكنون لتحفيظ القرآن بالرياض (@quraan_qk)April 6, 2021