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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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جمعية مكنون تُطلق مبادرة «رتل» لتصحيح التلاوة

جمعية مكنون تُطلق مبادرة «رتل» لتصحيح التلاوة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جمعية مكنون لتحفيظ القرآن بالرياض، عن إطلاق مبادرة رتل لتصحيح التلاوة بمنهج معتمد.

وقالت الجمعية عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “يسر جمعية مكنون أن تدعوكم للانضمام لمبادرة (رتل)، حيث تعتمد فكرة المبادرة على تنظيم حلقة حلقة لتصحيح التلاوة بمنهج معتمد لا تزيد  عن ٥ أيام”.

وأوضحت جمعية مكنون أن التسجيل متاح حتى ١٤/ ٩ /١٤٤٢هـ، من خلال الرابط التالي(اضغط هنا)، كما أن التسجيل للراغبين في التطوع لتصحيح التلاوة متاح أيضا من خلال الرابط التالي(اضغط هنا)

 

 

 

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