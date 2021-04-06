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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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مقتل شخصين في تبادل لإطلاق النار بولاية ماريلاند الأمريكية

مقتل شخصين في تبادل لإطلاق النار بولاية ماريلاند الأمريكية
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تواصل – وكالات:

أعلنت الشرطة في ولاية ماريلاند الأمريكية عن سقوط عدد من الضحايا في إطلاق نار وقع في مدينة فريدريك.

ووفقاً لوسائل إعلام محلية، فإن الشرطة اشتبكت مع مرتكب الحادث، بعد تبادل لإطلاق النار مما أدى إلى إصابته والقبض عليه.

وقال مكتب رئيس مقاطعة فريدريك في تغريدة عبر “تويتر” إن عناصره استجابوا لحادث إطلاق نار أدى إلى سقوط ضحيتين بالإضافة إلى إصابة مرتكب الحادث.

وبالأمس، أعلنت الشرطة فى ولاية ألاباما الأمريكية، مقتل امرأة وإصابة 5 أشخاص آخرين جراء حادث إطلاق نار بعد اندلاع مشاجرة فى منتزه فى الولاية الأمريكية.

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